Fenerbahçe'de kaçan balık büyük oldu!
Sezon başında Fenerbahçe'den Royal Antwerp'e transfer olan Michael Frey gösterdiği performansla hayran bırakıyor. Frey 21 maçta 17 gol atarak yıldızlaştı.
Sezon başında Fenerbahçe'den Royal Antwerp'e transfer olan Michael Frey gösterdiği performansla hayran bırakıyor. Frey 21 maçta 17 gol atarak yıldızlaştı.
İsviçreli futbolcu Michael Frey bu sezon Royal Antwerp'de adeta yeniden doğdu. Frey oynadığı 21 maçta tam 17 gol atarak 3 asist yapma başarısı gösterdi.
Fenerbahçe'ye 2018 yılında transfer olan Frey sarı lacivertli forma altında 23 maçta 5 kez fileleri havalandırmıştı. Fenerbahçe'nin ardından Nürnberg daha sonra Beveren'e kiralanan Michael Frey Belçika ekibi Royal Antwerp formasıyla gole doymuyor. 21 maçta 17 gol atan Frey teknik direktör Murat Yakın tarafından İsviçre milli takımına çağırılmadı.