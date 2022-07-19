Fenerbahçe'de Jorge Jesus Dinamo Kiev 11'ini belirledi

Ülkemizi Trabzonspor ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe , bu sezonki ilk ciddi sınavını Kupa 1'de verecek. Sarı- Lacivertliler, Devler Ligi 2. ön eleme turunda yarın teknik direktörlüğünü Mircea Lucescu'nun yaptığı Dinamo Kiev'le karşılaşacak. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sebebiyle mücadele, güvenlik nedeniyle Polonya'da oynanacak. Bu maç öncesi tüm hazırlıklarını yapan Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus, kafasındaki ilk 11'i hemen hemen oluşturdu. Bu eşleşmenin ilk sınavında Jesus, kaleyi beklendiği gibi kaptan Altay Bayındır'a teslim edecek.

Szalai'nin yanında Serdar

4'lü bir savunma hattı oluşturacak Kanarya'da sağ bekte Osayi Samuel, sol bekte Ferdi Kadıoğlu, stoperde Kim'in gidişi sonrasında Attila Szalai'nin yanında Serdar Aziz oynayacak. Defansın hemen önünde İsmail Yüksek yer alacak. Onun önündeki 3'lü orta saha, Lincoln, Zajc ve İrfan Can Kahveci'den oluşacak. Onların önünde Bruma, serbest oyuncu rolünü üstlenirken, en ileri uçta ise Enner Valencia forma giyecek.

(Fanatik)