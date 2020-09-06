Fenerbahçe'de İsviçreli Frey'e yeniden kapı gözüktü

Teknik Direktör Erol Bulut’un yeni sezon planlarında yer almayan Michael Frey’in yeni adresi ise belli oldu. İsviçreli forvet Kasımpaşa’ya 1 yıllığına kiralanacak. 26 yaşındaki forvet, 2018 yazında Fenerbahçe’ye Zürih’ten 2.6 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Geride bıraktığımız sezonu Alman ekibi Nürnberg’de kiralık olarak geçiren İsviçreli golcü, çıktığı 32 karşılaşmada 5 gol atarken 5 de asist yaptı. Frey’in, Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'den dayanışma kampanyası

Fenerbahçe Kulübü, dayanışma amacıyla Fenerium mağazalarında diğer Süper Lig kulüplerinin ürünlerinin satışı için bir kampanya başlatıyor. Açıklamada, kampanyayla ilgili kulüplere mektup yollandığı vurgulanırken, İstanbul’da, Ülker Stadı’nda Maraton Alt Fenerium Mağazası’nda oluşturulacak özel alanda, ürünlerin satılacağı bildirildi.