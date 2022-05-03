Fenerbahçe'de her yol O'na çıkıyor!

Fenerbahçe'de gündem transfere çevrildi. Dünya devi Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Marcelo için yeni bir girişimin olacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'de 1 numaralı gündem teknik direktör konusu olurken, sarı lacivertliler diğer yandan da fırsat transferi için kollarını sıvamış durumda. Gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kanarya için, Marcelo ismi bir daha gündeme geldi.

Real Madrid tarihinin en çok kupa kaldıran oyuncularından biri olan Marcelo'nun, kontratını yenilememesinin ardından hangi takıma transfer olacağı merak konusuydu.

İspanyol basınında yer alan ve Fotomaç'ın haberine göre Marcelo'nun yeni durağı Fenerbahçe olabilir. Ülkesi Brezilya'dan 2 teklif aldığı belirtilen (Palmeiras, Fluminense) Marcelo için Fenerbahçe ihtimalinin de olduğu yazıldı.

Haberin detaylarında Marcelo'nun, kariyerinde yeni bir tecrübe kazanmak için Fenerbahçe tercihini göz önünde bulundurduğu ifade edildi. Bununla beraber Brezilyalı starın, ailesiyle beraber transfere dair düşünme aşamasında olduğu kaydedildi.

OĞLU İÇİN EMEKLİLİK İHTİMALİ

Öte yandan Brezilyalı süpertar, bir yandan da emekli olduğunu açıklayabilir. Oğlunun kariyerine zarar vermemek ve ailesından uzak kalmamak adına, Madrid'de yaşamını sürdürüp futbola veda etmesi de ihtimaller arasında.