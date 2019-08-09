Fenerbahçe’de hazırlıklar tam gaz Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00’da başladı. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Yine 3 grup halinde dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçların ardından antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Sivas’ta Demir Grup Sivasspor ile bir hazırlık maçı yapacak.

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