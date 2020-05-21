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Spor

Fenerbahçe’de hazırlıklar sürüyor

Fenerbahçe’de tüm takıma yapılan korona virüs testlerinin negatif çıkmasının ardından çalışmalara start verilirken, sarı-lacivertliler hazırlıklarını bugün de sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 15:19:12 -
Fenerbahçe’de hazırlıklar sürüyor

Fenerbahçe’de tüm takıma yapılan korona virüs testlerinin negatif çıkmasının ardından çalışmalara start verilirken, sarı-lacivertliler hazırlıklarını bugün de sürdürdü.


Can Bartu Tesisleri’nde çalışan Fenerbahçe’de oyuncular idmana 4’erli ve 5’erli gruplar halinde dinamik ısınmaya yönelik koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenman, pas ve bitiricilik çalışmasıyla tamamladı.

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