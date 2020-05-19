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Fenerbahçe'de hangi futbolcular koronavirüse yakalandı?

Fenerbahçe’de kimler koronavirüse yakalandı? Ligler haziran ayının ikinci haftasında başlayacak. Bu kapsamda futbol takımları sağlık kontrollerinden geçiyor. Pek çok kişi “Hangi futbolcular koronavirüse yakalandı?” , “Hangi takımlarda koronavirüs vakası var?” , “Fenerbahçe koronavirüs” , “Fenerbahçe koronavirüs açıklaması” konularını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “Fenerbahçe'de hangi futbolcular koronavirüse yakalandı? “sorusunun cevabı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 13:36:00 -
Fenerbahçe'de hangi futbolcular koronavirüse yakalandı?

Ligler 12 Haziran’da başlayacak. Bu sebeple takımlar sağlık kontrollerinden geçiriliyor. Fenerbahçe futbol takımı oyuncuları, teknik kadro ve tesis çalışanlarının girdiği sağlık kontrollerinin sonuçlarını açıkladı.

Fenerbahçe'de hangi futbolcular koronavirüse yakalandı?

Fenerbahçe koronavirüs testleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Futbol A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine ve Samandıra Can Bartu Tesislerimizde görev yapan personelimize yapılan COVID-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Takımımız küçük gruplar halinde çarşamba, perşembe ve cuma günü Samandıra Can Bartu Tesislerimizde çalışmalarını sürdürecektir.

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