Ligler 12 Haziran’da başlayacak. Bu sebeple takımlar sağlık kontrollerinden geçiriliyor. Fenerbahçe futbol takımı oyuncuları, teknik kadro ve tesis çalışanlarının girdiği sağlık kontrollerinin sonuçlarını açıkladı.

Fenerbahçe'de hangi futbolcular koronavirüse yakalandı?

Fenerbahçe koronavirüs testleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Futbol A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine ve Samandıra Can Bartu Tesislerimizde görev yapan personelimize yapılan COVID-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Takımımız küçük gruplar halinde çarşamba, perşembe ve cuma günü Samandıra Can Bartu Tesislerimizde çalışmalarını sürdürecektir.