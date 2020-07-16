Fenerbahçe'de gündem yine Mesut Özil
Önümüzdeki sezon şampiyonluğa aday olmak isteyen Fenerbahçe transferde hata yapmak istemiyor. Eylül'de başlayacak sezon için çalışmalarını sürdürürken Mesut Özil'le ilgili haebrler yine gündeme geldi. Arsenal forması giyen Özil, kontratını Londra ekibinde tamamladıktan sonra Fenerbahçe'nin teklifini kabul edebilir.
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, kontratını tamamladıktan sonra futbol hayatına farklı bir ülkede devam etmek istiyor.
Mesut Özil’e teklif yağıyor
Özil'e şu anda Türkiye, Katar, Japonya, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden teklifler geliyor ancak 31 yaşındaki futbolcu gelen teklifler arasından Türkiye'ye sıcak bakıyor.
Şartlar uygun olursa Türkiye’de forma giyebilir
Avrupa'nın dev takımlarında forma giyen Özil, uygun şartların oluşması durumunda Türkiye'den gelecek telifleri de değerlendirerek kariyerine ivme verecek.
Özellikle ismi Fenerbahçe ile anılan ve sürekli transfer gündeminde yerini alan Mesut Özil'in gelecek sezon iyi takım kurulması ve şartların uygun olması durumunda Fenerbahçe'nin teklifini kabul edecek.