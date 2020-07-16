  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Fenerbahçe'de gündem yine Mesut Özil

Önümüzdeki sezon şampiyonluğa aday olmak isteyen Fenerbahçe transferde hata yapmak istemiyor. Eylül'de başlayacak sezon için çalışmalarını sürdürürken Mesut Özil'le ilgili haebrler yine gündeme geldi. Arsenal forması giyen Özil, kontratını Londra ekibinde tamamladıktan sonra Fenerbahçe'nin teklifini kabul edebilir.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 14:47:00 -
Fenerbahçe'de gündem yine Mesut Özil

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, kontratını tamamladıktan sonra futbol hayatına farklı bir ülkede devam etmek istiyor.

Mesut Özil’e teklif yağıyor

Özil'e şu anda Türkiye, Katar, Japonya, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden teklifler geliyor ancak 31 yaşındaki futbolcu gelen teklifler arasından Türkiye'ye sıcak bakıyor.

Şartlar uygun olursa Türkiye’de forma giyebilir

Avrupa'nın dev takımlarında forma giyen Özil, uygun şartların oluşması durumunda Türkiye'den gelecek telifleri de değerlendirerek kariyerine ivme verecek.

Özellikle ismi Fenerbahçe ile anılan ve sürekli transfer gündeminde yerini alan Mesut Özil'in gelecek sezon iyi takım kurulması ve şartların uygun olması durumunda Fenerbahçe'nin teklifini kabul edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı