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Spor Fenerbahçe’de Guirassy bombası: Dev bütçe ayrıldı
Spor

Fenerbahçe’de Guirassy bombası: Dev bütçe ayrıldı

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Fenerbahçe’de Guirassy bombası: Dev bütçe ayrıldı

Hazırlık maçında forvet hattında yaşanan kriz Fenerbahçe yönetimini yeniden harekete geçirdi! Şampiyonlar Ligi öncesi gözünü karartan sarı-lacivertliler, Borussia Dortmund’un yıldız golcüsü Serhou Guirassy için şartları zorluyor. Alman devinin yüksek bonservis beklentisine rağmen, yönetimin transferi 30 milyon euroya bitirmek için dev bir hamleye hazırlandığı öğrenildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu öncesinde Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yeniden zirve yaptı. Gornik Zabrze mücadelesinde hücum hattında yaşanan bitiricilik sorunu sarı-lacivertli idarecileri alarm durumuna geçirdi. Aziz Yıldırım’ın da ısrarla kadroda görmek istediği ve bizzat talimatını verdiği Serhou Guirassy için yönetim operasyon düğmesine bastı.

Alman ekibi Borussia Dortmund’un 40 milyon euroda diretmesine ve "tok satıcı" rolü oynamasına rağmen, Fenerbahçe kurmaylarının masaya oturarak transferi 30 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle noktalamayı hedeflediği bildirildi.

Sarı-lacivertli yönetimin Gornik Zabrze maçının ardından yaptıkları toplantıda daha önce birçok kez kadrosuna katma girişimlerinde bulunduğu Dortmund’un golcüsü Guirassy’i kadrosuna katmak için tekrar Bundesliga ekibinin kapısını çalacağı öğrenildi.  

HEDEF 30 MİLYONA BİTİRMEK

Bu transfer girişiminde sarı-lacivertli idarecileri en çok zorlayan konu Dortmund’un tok satıcı rolünü alarak beklenen bonservis bedelinde geri adım atmaması olmuştu.

Daha önce Bundesliga ekibinin CEO’su Lars Ricken ‘40 milyon euronun altında gelen teklifleri değerlendirmeyeceğiz’ ifadelerini kullanmıştı. Sarı-lacivertli idarecilerin Dortmund yetkilileri ile tekrar masaya oturacağı ve transferi 30 milyon euro civarında bir bedelle bitirmeyi hedeflediği öğrenildi.

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