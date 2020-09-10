Fenerbahçe'de Giuliano hareketliliği
Vedat Muriç’in Lazio’ya transferi sonrası Fenerbahçe gol bölgesini doldurmak için kolları sıvadı. Gündemde Al-Nassr’la ilişiğini koparan eski oyuncu Giuliano var.
Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe’de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Özellikle Jose Sosa’nın transferinde Süper Lig’de ses getiren Fenerbahçe’de 10 numara, 9,5 ve 8 numara arasında oynayacak isim aranıyor.
Fenerbahçe'de Vedat Muriç’in Lazio’ya transferi sonrası forvet arayışları devam ederken, Erol Bulut’un ikinci forvet olarak Papiss Cisse’yi istediği öğrenildi.
Gol yollarında uzun boylu forvetlere yakın oynayabilecek futbolcu gözlemlenirken, 10 numara, 9,5 ve 8 pozisyonlarına eski oyuncusu Giuliano’yu getiriyor.
Maçın gidişatına göre o bölgelerde Sinan Gümüş ve Enner Valencia’dan da yararlanılması gündemde.
Al-Nassr’la ilişiğini koparan eski oyuncu Giuliano’nun Fenerbahçe’yle imzası an meselesi.