Fenerbahçe'de geri sayım başladı! Bomba transfer gerçekleşiyor...
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Adana Demirspor'un savunmacısı Samet Akaydın için pazarlıklarını sıkılaştırdı.
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Adana Demirspor'un savunmacısı Samet Akaydın için pazarlıklarını sıkılaştırdı.
Süper Lig'de Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. basamakta yer alan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde öncelikle savunmasını güçlendirecek.
Uzun süredir stoper mevkiinde eksik olduklarını belirten ve buraya transfer isteyen Jorge Jesus aradığı isme kavuşuyor.
Deneyimli çalıştırıcı, Süper Lig, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki maç yoğunluğunu belirterek en azından bir takviye talep etmişti.
Yerli bir isim üzerinde odaklanan Fenerbahçe ilk hedefi olan Samet Akaydın için bir süredir Adana Demirspor ile görüşüyor.
Sarı-lacivertliler, ara transfer dönemi açılır açılmaz, Samet Akaydın'ı renklerine bağlamak istiyor.
28 yaşındaki futbolcu da kariyerinin bu döneminde İstanbul devine transfer olmayı hedefliyor.
İki kulüp arasında pazarlıklar devam ediyor.
Adana Demirspor'da Vincenzo Montella, Tayyip Talha Sanuç'un Beşiktaş'a transferinden sonra Samet Akaydın'ı da kaybetmek istemediğini belirtmişti.
Ancak iyi bir teklif halinde Güney temsilcisi oyuncusunu göndermeye sıcak bakıyor.
Haber7.com'a göre; Samet Akaydın transferiyle birlikte 3 yerli kontenjanında da Jesus'un eli güçlenecek.
Samet, bu sezon Adana Demirspor formasıyla 16 maça çıktı.
28 yaşındaki stoper, 1 gol kaydetti.