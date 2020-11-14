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Spor Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Spor

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-11-14 15:01:37 -
Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra sağ dizinde ağrısı devam eden Serdar Aziz ve tedavisine devam edilen Gökhan Gönül, antrenmana katılmadı.

Jose Sosa, Mbwana Samatta ve Tolga Ciğerci ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe, yarın saat 16.00'da Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Fatih Karagümrük ile hazırlık maçında karşılaşacak.

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