Fenerbahçe'de gelenler ve gidenler
2019-2020 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, transfer döneminde önemli isimleri renkleri kadrosuna bağladı. Birçok isimle de yollarını ayıran Fenerbahçe taraftarının beklediği sol bek transferini ise gerçekleştiremedi. Peki, Fenerbahçe'ye kimler geldi kimler gitti. İşte, Fenerbahçe'de gelenler ve gidenler.03 Eylül 2019 Salı 16:23
2019-2020 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, transfer döneminde önemli isimleri renkleri kadrosuna bağladı. Birçok isimle de yollarını ayıran Fenerbahçe taraftarının beklediği sol bek transferini ise gerçekleştiremedi. Peki, Fenerbahçe'ye kimler geldi kimler gitti. İşte, Fenerbahçe'de gelenler ve gidenler.
2019-2020 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, transfer döneminde önemli isimleri renkleri bağladı. Birçok isimle de yollarını ayıran Fenerbahçe taraftarının beklediği sol bek transferini ise gerçekleştiremedi. Peki, Fenerbahçe'ye kimler geldi kimler gitti? İşte, Fenerbahçe'de gelenler ve gidenler.
Hedef şampiyonluk
Fenerbahçe yıllar süren şampiyonluk hasretine 2019-2020 sezonunda nokta koymak istiyor. Sarı-lacivertli camia 4. yıldıza odaklanmışken yönetim birbirinden önemli isimleri takıma kazandırdı. İşte, Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği transferler.
Fenerbahçe’ye gelenler:
Zanka
Vedat Muriqi
Allahyar Sayyadmanesh (İstanbulspor'a kiralandı)
Altay Bayındır
Deniz Türüç
Max Kruse
Murat Sağlam
Adil Rami
Luiz Gustavo
Mevlüt Erdinç
Fenerbahçe'den ayrılanlar:
Mehmet Topal
Michel Frey
Benzia
Berke Özer
İsmail Köybaşı
Martin Skrtel
Slimani
Şener Özbayraklı
Yasir Subaşı
Diego Reyes
Volkan Demirel (Kariyer sonu)
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