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Fenerbahçe'de gelenler ve gidenler

2019-2020 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, transfer döneminde önemli isimleri renkleri kadrosuna bağladı. Birçok isimle de yollarını ayıran Fenerbahçe taraftarının beklediği sol bek transferini ise gerçekleştiremedi. Peki, Fenerbahçe'ye kimler geldi kimler gitti. İşte, Fenerbahçe'de gelenler ve gidenler.

03 Eylül 2019 Salı 16:23
Fenerbahçe'de gelenler ve gidenler

2019-2020 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, transfer döneminde önemli isimleri renkleri kadrosuna bağladı. Birçok isimle de yollarını ayıran Fenerbahçe taraftarının beklediği sol bek transferini ise gerçekleştiremedi. Peki, Fenerbahçe'ye kimler geldi kimler gitti. İşte, Fenerbahçe'de gelenler ve gidenler. 

2019-2020 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, transfer döneminde önemli isimleri renkleri bağladı. Birçok isimle de yollarını ayıran Fenerbahçe taraftarının beklediği sol bek transferini ise gerçekleştiremedi. Peki, Fenerbahçe'ye kimler geldi kimler gitti? İşte, Fenerbahçe'de gelenler ve gidenler.

Hedef şampiyonluk

Fenerbahçe yıllar süren şampiyonluk hasretine 2019-2020 sezonunda nokta koymak istiyor. Sarı-lacivertli camia 4. yıldıza odaklanmışken yönetim birbirinden önemli isimleri takıma kazandırdı. İşte, Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği transferler.

Fenerbahçe’ye gelenler:

Emre Belözoğlu

Zanka

Vedat Muriqi

Allahyar Sayyadmanesh (İstanbulspor'a kiralandı)

Altay Bayındır

Deniz Türüç

Max Kruse

Murat Sağlam

Garry Rodrigues

Adil Rami

Luiz Gustavo

Mevlüt Erdinç 

Fenerbahçe'den ayrılanlar:

Mehmet Topal

Salih Uçan

Andre Ayew

Michel Frey

Roman Neustädter

Benzia

Eljif Elmas

Berke Özer

İsmail Köybaşı

Martin Skrtel

Soldado

Slimani

Valbuena

Şener Özbayraklı

Yasir Subaşı

Diego Reyes

Volkan Demirel (Kariyer sonu)

 

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 16:23
  1. İstanbul
  2. Fenerbahçe'de gelenler ve gidenler
  3. transfer
  4. Fenerbahçe
  5. Fenerbahçe kimleri aldı?
  6. Fenerbahçe'den ayrılanlar

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