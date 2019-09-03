Fenerbahçe'de gelenler ve gidenler 2019-2020 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, transfer döneminde önemli isimleri renkleri kadrosuna bağladı. Birçok isimle de yollarını ayıran Fenerbahçe taraftarının beklediği sol bek transferini ise gerçekleştiremedi. Peki, Fenerbahçe'ye kimler geldi kimler gitti. İşte, Fenerbahçe'de gelenler ve gidenler.

2019-2020 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, transfer döneminde önemli isimleri renkleri kadrosuna bağladı. Birçok isimle de yollarını ayıran Fenerbahçe taraftarının beklediği sol bek transferini ise gerçekleştiremedi. Peki, Fenerbahçe'ye kimler geldi kimler gitti. İşte, Fenerbahçe'de gelenler ve gidenler. 2019-2020 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, transfer döneminde önemli isimleri renkleri bağladı. Birçok isimle de yollarını ayıran Fenerbahçe taraftarının beklediği sol bek transferini ise gerçekleştiremedi. Peki, Fenerbahçe'ye kimler geldi kimler gitti? İşte, Fenerbahçe'de gelenler ve gidenler. Hedef şampiyonluk Fenerbahçe yıllar süren şampiyonluk hasretine 2019-2020 sezonunda nokta koymak istiyor. Sarı-lacivertli camia 4. yıldıza odaklanmışken yönetim birbirinden önemli isimleri takıma kazandırdı. İşte, Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği transferler. Fenerbahçe’ye gelenler: Emre Belözoğlu Zanka Vedat Muriqi Allahyar Sayyadmanesh (İstanbulspor'a kiralandı) Altay Bayındır Deniz Türüç Max Kruse Murat Sağlam Garry Rodrigues Adil Rami Luiz Gustavo Mevlüt Erdinç Fenerbahçe'den ayrılanlar: Mehmet Topal Salih Uçan Andre Ayew Michel Frey Roman Neustädter Benzia Eljif Elmas Berke Özer İsmail Köybaşı Martin Skrtel Soldado Slimani Valbuena Şener Özbayraklı Yasir Subaşı Diego Reyes Volkan Demirel (Kariyer sonu)

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