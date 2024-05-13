Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi mesaisi başladı!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri gerçekleştirdi. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.
Fenerbahçe'de dün oynanan Mondihome Kayserispor mücadelesine ilk 11'de başlayan futbolcular ise günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi.
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