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Spor Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi hazırlıkları
Spor

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi hazırlıkları

Yeni transfer Nazım Sangare antrenmanda yer aldı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 15:56:39 -
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve core hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli takımın yeni transfer Nazım Sangare, ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

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