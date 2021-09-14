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Spor Fenerbahçe'de Frankfurt maçı öncesi müjdeli haber
Spor

Fenerbahçe'de Frankfurt maçı öncesi müjdeli haber

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan iki kilit isim, Dimitris Pelkas ve Ferdi Kadıoğlu, perşembe günkü Frankfurt maçıyla birlikte ilk 11’e dönmeye hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 09:47:00 -
Fenerbahçe'de Frankfurt maçı öncesi müjdeli haber

Dimitris Pelkas, çok iyi bir hazırlık dönemi geçirmişti. Ancak tam da ligin ilk haftasındaki Adana Demirspor maçı öncesi omzundan sakatlandığı için takımını yalnız bırakmıştı. Ferdi Kadıoğlu ise geçen hafta idmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle Sivasspor mücadelesinde forma giyemedi.

Her iki oyuncunun da iyileşmesi, Vitor Pereira’ya rahat bir nefes aldırdı. Ferdi, bu sezon hiç alışık olmadığı bir bölgede, sol kanat beki olarak görev yapmasına rağmen performansıyla alkış aldı. Ferdi, Milli aradan önceki son maç olan Altay karşılaşmasında 1 gol atıp 1 de asist yaparak galibiyeti getiren isim olmuştu. Pelkas’ın dönüşü ise hücum hattında yaşanan sıkıntının çözülmesi açısından önemli bir avantaj olarak görülüyor.

Pelkas ve Ferdi’nin dönüşü sevindirse de Sivasspor maçında yaşanan sakatlıklar moral bozmuştu. Adalelerindeki sorunlar nedeniyle kenara gelmek zorunda kalan Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci’de yırtık tespit edildiği öğrenildi. Her iki oyuncunun da yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalmaları bekleniyor. Perşembe günkü Frankfurt maçında bu ikilinin yanı sıra sakatlıkları süren Sosa ve Nazım ile UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Serdar Dursun ve Burak Kapacak da forma giyemeyecek.

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