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Spor

Fenerbahçe'de Falette kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Simon Falette, Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda yer almadı.

Yeniakit Publisher
2020-06-27 19:02:00 -
Fenerbahçe'de Falette kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'u ağırladığı karşılaşmada sarı-lacivertli takımın defans oyuncusu Simon Falette maç kadrosuna alınmadı.

Sarı-lacivertlilerin Gineli oyuncusu Simon Fallette, adelesindeki sertleşme nedeniyle tedbir amacıyla Yeni Malatyaspor maçının kadrosuna alınmadı.

Simon Falette'nin kadrodan çıkarılmasının ardından stoper bölgesinde Luiz Gustavo yer aldı.

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