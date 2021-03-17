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Spor Fenerbahçe'de Erol Bulut kararı! Hoca harekete geçti
Spor

Fenerbahçe'de Erol Bulut kararı! Hoca harekete geçti

Hafta sonunda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile devam kararı alındı. Bulut, derbi için flaş hamlelere hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 09:55:00 -
Fenerbahçe'de Erol Bulut kararı! Hoca harekete geçti

Gençlerbirliği önünde şok bir yenilgi alan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut, kazanılması gereken Beşiktaş derbisinde köklü bir rotasyon yapmaya hazırlanıyor. Sezon başından beri ideal 11'i bir türlü bulamayan genç teknik adam; sakatlar, formsuzlar ve oyun planına göre takım şekillendirecek. Buna göre ilk 11'de yeri garanti olan 4 isim var: Kalede Altay, stoperde Szalai ile Serdar Aziz, defansif orta sahada da Luiz Gustavo.

Erol Bulut, kalan 7 forma için kararını hafta sonuna kadar verecek. Sağ bekte Gökhan'ın yerine Nazım'ın, sol bekte Novak'ın yerine

Caner'in oynaması bekleniyor. Orta saha kurgusunu tamamlamak için adaylar Sosa, Mert Hakan, Ozan Tufan, İrfan Can ve Pelkas. Mert

Hakan ve İrfan Can'ın diğerlerinden bir adım önde olduğu belirtiliyor. Cezası biten Valencia santrfor oynarsa, sol açıkta Pelkas, sağda ise Osayi-Samuel görev yapacak.

Hedef şaştı

Fenerbahçe'de en çok tartışılan konulardan biri yabancı oyuncu transferi. Sarı-lacivertliler son 3 sezonda 30 yabancıyı kadrosuna kattı; bunların sadece 4'ünden verim aldı: Muriqi, Gustavo, Pelkas, Szalai. 30 oyuncunun 14'ü ile satılarak ve kiralanarak yollar ayrıldı, kalanların çoğu da vasatı aşamadı.

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