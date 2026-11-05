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Spor Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi başladı! İlk idmanına çıktı
Spor

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi başladı! İlk idmanına çıktı

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi başladı! İlk idmanına çıktı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çorum FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla start verdi.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ilk antrenmanına çıktı. Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlarken, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Liverpool karşılaşmasında 11'de başlayan, 60 dakika ve üzerinde forma giyen oyuncular, antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Çorum FK müsabakasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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