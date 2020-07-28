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Spor

Fenerbahçe'de Dirar pişmanlığı

Fenerbahçe'de Nabil Dirar'ın durumu tartışma yarattı. İstenilen performansı bir türlü veremeyen futbolcunun ayrılığı gündemde.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 12:02:00 - 2020-07-28 12:02:58
Fenerbahçe'de Dirar pişmanlığı

Fenerbahçe'de Damien Comolli ve Ersun Yanal, Nabil Dirar'ın sarı-lacivertlilerde devam etmesi önerisinde bulunmuş ve yönetim de Faslı futbolcu ile 2 yıllık kontrat imzalamıştı.

2017 yaz ayı transfer döneminde Monaco’dan transfer edilen NabilDirar, ilk geldiği günden bu yana tartışılıyor. İnişli çıkışlı bir grafiğe rağmen Dirar’dan ne kendisini takıma katan AykutKocaman ne de Ersun Yanal vazgeçti. İkisi de sağ kanatta Faslı oyuncudan vazgeçmedi.

'Dirar ile sözleşme yenilenmeli'

Sarı-lacivertli ekip, sözleşmesi sona erecek Dirar için teknik heyetten bir rapor istedi. Sportif direktör Comolli ile Yanal’ın verdiği “Dirar ile sözleşme yenilenmeli” raporu sonrasında oyuncuya iki yıllık imza attırıldı.

Bu anlaşma imzalandıktan sonra futbolcu da ciddi bir düşüş yaşandı. Özellikle pandemi sonrası maç içi ve dışındaki rahat tavırları tepki çekmeye başladı.

Teklif gelirse Dirar gönderilecek

Son olarak Emre Belözoğlu ile antrenmanda gerginlik yaşayan futbolcu, idmandan çıkarılmıştı. Yeni sezonda benzer tavırlara ve kötü performansına tahammülü olmayan sarı-lacivertliler, futbolcu için teklif gelmesi durumunda bunu değerlendirecek.

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