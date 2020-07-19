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Spor

Fenerbahçe'de derbi öncesi şok sakatlık!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33'üncü haftasında bugün deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Antrenmanda ağrıları olan Gustavo takımdan ayrı özel çalışma yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 09:18:00 -
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok sakatlık!

Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı lacivertliler, derbi maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Luiz Gustavo derbide oynayacak mı?

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo son yapılan antrenmanda ağrıları olduğu için takımdan ayrı özel çalışma yaptı.

Brezilyalı yıldız oyuncunun son kez durumuna bakılacak ve kadroya alınıp alınmayacağına karar verilecek.

Luiz Gustavo'nun oynayamaması durumunda yerine Emre Belözoğlu'nun oynaması bekleniyor.

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