  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe’de çekilmişti! İşte Galatasaray’ın kupa planı
Spor

Fenerbahçe’de çekilmişti! İşte Galatasaray’ın kupa planı

Yeniakit Publisher
2024-04-10 12:11:00 -
Fenerbahçe’de çekilmişti! İşte Galatasaray’ın kupa planı

Galatasaray, Süper Kupa'da Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle birlikte TFF'nin hükmen galibiyet kararını beklerken, ilk iç saha maçında bir kupa töreni düzenlemeyi planlıyor.

Milli aranın ardından Hatayspor ile oynayan ve 7 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile Süper Kupa'da karşılaşan Galatasaray, Pazartesi günü Alanyaspor deplasmanına çıkacak.

Sarı-lacivertli kulübün U-19 takımıyla Şanlıurfa'ya gelmesi ve sahadan çekilmesiyle birlikte TFF'nin hükmen galibiyet kararını bekleyen sarı-kırmızılıların, Süper Kupa'yı kaldırmak için bir tören planladığı kaydedildi.

ETKİNLİK YAPILACAK

Fanatik'in haberine göre, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Pendikspor ile oynayacak Galatasaray'ın mücadelenin ardından çeşitli etkinliklerle birlikte Süper Kupa'yı kaldırma töreni yapmayı planladığı kaydedildi. 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23