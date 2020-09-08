  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
Spor

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-09-08 11:33:27 -
Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna 11 Eylül Cuma günü Çaykur Rizespor deplasmanında başlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra, hafif sakatlıkları bulunan Vedat Muric ile Garry Rodrigues de katılmadı.

Kasığında zorlanma bulunan Mert Hakan Yandaş, takımdan ayrı düz koşu yaptı. Jose Sosa'nın ise öğlen saatlerinde salon çalışmasıyla hazırlıklarını sürdüreceği belirtildi.

Koşu ve ısınmayla başlayan idmanın basın açık bölümünde prese dayalı pas çalışması gerçekleştirildi.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Çaykur Rizespor maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İki kaymakam görevden alındı
Gündem

İki kaymakam görevden alındı

Batman'da görev yapan Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı ile Beşeri Kaymakamı Sinan Aşçı hakkında başlatılan FETÖ soruşturması nedeniyle görev..
3 vali yardımcısı görevden alındı!
Gündem

3 vali yardımcısı görevden alındı!

Bingöl'de vali yardımcıları Yusuf Gemici ve Ali İhsan Başak, haklarındaki FETÖ/PDY soruşturması nedeniyle görevden alındı. Iğdır Vali Yardım..
Beşiktaş, eski yıldızını kadrosuna kattı
Spor

Beşiktaş, eski yıldızını kadrosuna kattı

Yeni sezonu öncesi çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini fesh eden eski oyuncusu Gökhan Töre'..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı