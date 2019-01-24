Fenerbahçe'de büyük hüsran! Kupaya veda etti Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe evinde Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olarak kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe sahasında, 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a 1-0 kaybederek kupadan elendi. Ayrıntılar geliyor...

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