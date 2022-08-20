Fenerbahçe'de bu hafta forvet geliyor!

Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında ise Avusturya'da Austria Wien'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kanarya'nın gündeminde taraftarların da merakla beklediği santrfor hamlesi var. Maxi Gomez ve Alexander Sörloth'u listesinde bulunduran sarı - lacivertlilerde sıcak bir gelişme yaşandı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Austria Wien'i Joshua King ve Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 mağlup etmiş ve avantajı cebine koymuştu. Süper Lig'de de iki maçta 4 puan alan sarı - lacivertliler, taraftarların merakla beklediği santrfor transferi için harekete geçmişti.

Kadrosunda Enner Valencia, Serdar Dursun, Joshua King ve Mergim Berisha gibi santrforları bulunduran Fenerbahçe, ileri uca yapılacak hamle için son düzlüğe girdi.

Almanya Bundesliga ekibi Leipzig ile Alexander Sörloth ile görüşme yapan sarı - lacivertli yönetim, yaptığı teklife olumlu geri dönüş aldı. Leipzig ve Norveçli golcünün teklife sıcak baktığı ancak Alman kulübünün transfer için Fenerbahçe'den birkaç günlük süre istediği öğrenildi.

Sarı - lacivertlilerin Alman ekibinden onay çıkması halinde bu hafta imzayı attıracağı belirtildi.

Öte yandan Sörloth görüşmeleri için Maxi Gomez'i bekleten Fenerbahçe, Norveçli futbolcuda aksilik çıkması halinde Uruguaylı golcüyü bitirmek için harekete geçecekti. Maxi Gomez ile her konuda anlaşan Kanarya, oyuncunun kulübü Valencia ile pazarlıklarını sürdürüyordu. Bu sırada devreye 26 yaşındaki yıldızın eski takımı Celta Vigo girdi.

İspanyol basını, Santi Mina ile yollarını ayırmaya hazırlanan Celta Vigo'nun Maxi Gomez'i kadrosuna katmak için Valencia ile görüşmelere başladığını duyurdu. Fenerbahçe, Sörloth transferinin çıkmaza girmesi halinde Celta Vigo ile yarışa girecek ve golcü futbolcuyu kadrosuna katmak için kolları yeniden sıvayacak.



