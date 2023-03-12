Fenerbahçe'de bir bu eksikti... Alacaklarımı verin gideyim... Hiç kimse bunu beklemiyordu

Ara transfer döneminde kadrosunu Emre Demir, Samet Akaydın ve Oosterwolde isimleriyle güçlendiren Fenerbahçe'de gözden düşen bazı isimler için ayrılık görüşmeleri yapılırken, bu oyunculardan biri de beklentilerin altında kalan Gustavo Henrique olmuştu. 29 yaşındaki Brezilyalı ile görüşme halinde olan Fenerbahçe yönetimi, gelen talep sonrası şaştı kaldı.

Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, ara transfer dönemini Emre Demir, Samet Akaydın ve Oosterwolde transferiyle tamamlarken, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya karşı alınan 2-0'lık galibiyet moralleri hayli bozmuştu.

Sezon sonu için de transfer temaslarına şimdiden başlayan Sarı-Lacivertliler, yaz transfer döneminde Brezilya ekibi Flamengo'dan kadroya katılan ve son haftalarda özellikle Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ın kadroya katılmasının ardından forma şansı bulmakta zorlanan Gustavo Henrique'den gelen hamleyle şaşkına uğradı.

Flamengo'dan kiralık olarak kadroya katılan oyuncuyla yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe oyuncu ile görüşmeleri sürdürürken, 29 yaşındaki futbolcunun sezonun kalan bölümündeki alacaklarını talep etmesi üzerine görüşmeler çıkmaza girdi. Lincoln Henrique'nin yönetimden ayrılmak için alacaklarının hepsini peşin istediği gelen bilgiler arasında.

Sezon başında ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden olan Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe ile 22 maça çıktı. Savunma oyuncusu, bu maçlarda 3 gol atmayı başardı.

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