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Spor

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-07-16 21:37:00 -
Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Tahir Karapınar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Sarı-lacivertli futbolcular pas çalışmalarının ardından çift kale maç yaparak idmanı noktaladı.

Fenerbahçe hazırlıklarına yarın devam edecek.

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