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Spor Fenerbahçe'de beklenmedik istifa! Süper Lig ekibine gitti
Spor

Fenerbahçe'de beklenmedik istifa! Süper Lig ekibine gitti

Fenerbahçe U17 takımı teknik direktörü Ekrem Ekşioğlu görevinden istifa ederek Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Volkan Demirel'in ekibine katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 17:07:00 -
Fenerbahçe'de beklenmedik istifa! Süper Lig ekibine gitti

Fenerbahçe U17 takımı teknik direktörü Ekrem Ekşioğlu da istifa etti.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz gün görevi bırakan altyapı şef scout'u Serhat Pekmezci'den sonra U17 takımı teknik direktörü Ekrem Ekşioğlu da istifa etti. Vole'nin haberine göre Ekrem Ekşioğlu, Fatih Karagümrük'e 2,5 yıllık imza atan Volkan Demirel'in ekibine katıldı.

Ekrem Ekşioğlu 17 Ağustos 2020 tarihinden beri Fenerbahçe U17 takımını çalıştırıyordu.

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