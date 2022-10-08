Fenerbahçe'de beklenen ayrılık!

Fenerbahçe'de Süper Lig'de ve Avrupa'da iyi gidişat devam ediyor. Özellikle İsmail Yüksek'in performansından çok memnun kalan sarı-lacivertliler iç transferde de harekete geçti. Devre arası için kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe yönetimi takımdan ayrılacak isimlere de karar verdi.

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe emin adımlarla yolunda devam ediyor. Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda devre arasında takviye yapma hazırlığına başlayan sarı-lacivertlilerde ayrılacak isimler de netleşti.

KADROYA ALMIYORDU! AYRILIK KARARI...

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Miha Zajc için ayrılık kararı verildi. Jorge Jesus'un planları arasında yer almayan tecrübeli oyuncu devre arasında takımdan kesin olarak ayrılacak. Sarı lacivertlilerin bir başka planı ise Wolverhampton’da sözleşmesi bitecek Adama Traore’yi kadroya dahil etmek.



