Fenerbahçe'de basketbol şubesi ayrılacak mı?
Fenerbahçe’de 25-26 Haziran tarihlerinde seçimli olağan genel kurul yapılacak. Seçim öncesinde eski başkanlardan Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım, basketbol şubesine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Fenerbahçe’de şubeler ayrılacak mı?
Fenerbahçe’de başkanlık seçimine birkaç gün kaldı. Başkanlık seçimi öncesinde Aziz Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım, basketbol şubesi hakkında önemli bir talepte bulundu. Peki, Fenerbahçe basketbol şubesi A.Ş mi olacak?
Fenerbahçe'de basketbol şubesi ayrılacak mı?
Fenerbahçe’nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, genel kurul öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım aday olmayacağını söyledi ancak basketbol şubesi için Ali Koç’a bir talepte bulundu. Aziz Yıldırım, “Sayın Ali Koç, basketbol takımı A.Ş haline getir. Ben o A.Ş'yi almaya talibim. Yarında Obradavic'i getireceğim. Her sene final four oynayacağız. Biz de para çok” dedi.