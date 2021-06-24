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Spor Fenerbahçe’de başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe’de kimler başkan adayı?
Spor

Fenerbahçe’de başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe’de kimler başkan adayı?

Başkanlık seçimi ne zaman Fenerbahçe? Fenerbahçe’de başkanlık seçimi heyecanı yaşanıyor. Sarı-lacivertli taraftarlar başkanlık seçiminin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Fenerbahçe’de seçim hangi gün?

Yeniakit Publisher
2021-06-24 13:15:00 -
Fenerbahçe’de başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe’de kimler başkan adayı?

Fenerbahçe’de başkanlık heyecanı yaşanıyor. Sarı-lacivertli taraftarlar başkanlık seçiminin ne gün yapılacağını merak ediyor. Fenerbahçe’de başkan adayı kim?

Fenerbahçe’de başkanlık seçimi ne zaman?

Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 25 ve 26 Haziran'da gerçekleştirilecek. Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek kongrede mevcut başkan Ali Koç ile Eyüp Yeşilyurt başkanlık için yarışacak. Kulüp tarihinde ikinci kez statta düzenlenecek genel kurulda, aidatını yatıran 29 bin 9 üye oy kullanabilecek.

Daha önce ilkinin 29-30 Mayıs, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikincisinin 5-6 Haziran'da yapılması planlanan seçim, İçişleri Bakanlığının "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" kapsamında ertelenmiş ve ilki 5-6 Haziran, ikincisi ise 12-13 Haziran olarak belirlenmişti.

İçişleri Bakanlığının haziran ayı normalleşme tedbirlerindeki yasaklar nedeniyle pazar gününe denk gelmemesi gereken seçim, 5-6 ve 12-13 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilememiş ve son olarak 18-19 ve 25-26 Haziran tarihlerine alınmıştı.

Fenerbahçe Kulübünde iki gün sürecek genel kurulda, başkanı seçmek için oy verme işlemi 26 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

Kongrenin ilk gününde yarın, yönetim, denetleme kurulunun ibra edilmesi ve 2021 yılı bütçesi üyelerin oylarına sunulacak, başkan adayları seçim öncesi son konuşmalarını gerçekleştirecek.

Başkan, yönetim kurulu ve diğer kurulların belli olacağı cumartesi günü ise üyeler oy kullanacak.

Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.

Sarı-lacivertlilerde kongreden hemen önce mevcut başkan Ali Koç ile başkan adayı Eyüp Yeşilyurt, FBTV'de bir araya gelerek görüşlerini paylaşacak.

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