  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe’de Başkanlık seçimi ne zaman?
Spor

Fenerbahçe’de Başkanlık seçimi ne zaman?

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı düzenlendi. Söz konusu toplantıda Başkanlık seçimine ilişkin kararlar alındı. Yönetim Kurulu Üyesi Burak Ç. Kızılhan, başkanlık seçim tarihini duyurdu. Peki, Fenerbahçe’de Başkanlık seçimi ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-04-24 19:42:00 -
Fenerbahçe’de Başkanlık seçimi ne zaman?

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı online olarak gerçekleştirildi. FB TV ve sosyal medya hesaplarından yayınlanan Nisan ayı olağan divan kurulu toplantısını Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük evinden yönetti. Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri ise söz konusu toplantıyı Ülker Stadı'ndaki 1907 Tribünü'nde sosyal mesafe kuralına uyarak takip etti. Bu toplantıda başkanlık seçiminin ne zaman yapılacağı duyuruldu.

Fenerbahçe’de Başkanlık seçimi ne zaman?

Genel sekreter Burak Kızılhan, başkanlık seçiminin 29-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde seçimin 5-6 Haziran tarihlerinde yapılacağı açıklandı.

Fenerbahçe Kulübünün başkanlık seçiminde toplam 28 bin 528 kişinin oy kullanabileceği de duyuruldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Adil Öksüz'ün yeğeni itirafçı oldu! Hala görevdeki hainlerin tek tek ismini verdi
Gündem

Adil Öksüz'ün yeğeni itirafçı oldu! Hala görevdeki hainlerin tek tek ismini verdi

FETÖ’nün TSK imamı firari terörist Adil Öksüz’ün itirafçı yeğeni Halil Öksüz, her biri aktif görevde, kurmay sıfatına sahip 32 örgüt üyesini..
Gündem

"Niyetimizde kararlıyız" deyip duyurdular: Türkiye ile yaptığımız anlaşmaya...

Libya, Türkiye ile yapılan yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması anlaşmasına bağlı olduğunu yineledi. Libya Dışişleri Bakanı Leyla el-Menguş,..
İtalyan analistten çarpıcı açıklama: Türkiye BAE'yi bölgeden sildi
Gündem

İtalyan analistten çarpıcı açıklama: Türkiye BAE'yi bölgeden sildi

Türkiye'nin Arap dünyasında çok önemli bir rol oynadığını söyleyen İtalyan Analist Daniele Santoro, "Türkiye BAE'yi Libya'dan sildi" dedi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay