Fenerbahçe’de Başkanlık seçimi ne zaman?
Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı düzenlendi. Söz konusu toplantıda Başkanlık seçimine ilişkin kararlar alındı. Yönetim Kurulu Üyesi Burak Ç. Kızılhan, başkanlık seçim tarihini duyurdu. Peki, Fenerbahçe’de Başkanlık seçimi ne zaman?
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı online olarak gerçekleştirildi. FB TV ve sosyal medya hesaplarından yayınlanan Nisan ayı olağan divan kurulu toplantısını Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük evinden yönetti. Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri ise söz konusu toplantıyı Ülker Stadı'ndaki 1907 Tribünü'nde sosyal mesafe kuralına uyarak takip etti. Bu toplantıda başkanlık seçiminin ne zaman yapılacağı duyuruldu.
Fenerbahçe’de Başkanlık seçimi ne zaman?
Genel sekreter Burak Kızılhan, başkanlık seçiminin 29-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde seçimin 5-6 Haziran tarihlerinde yapılacağı açıklandı.
Fenerbahçe Kulübünün başkanlık seçiminde toplam 28 bin 528 kişinin oy kullanabileceği de duyuruldu.