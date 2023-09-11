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Spor Fenerbahçe'de balkan grubu
Spor

Fenerbahçe'de balkan grubu

Yeniakit Publisher
2023-09-11 20:36:00 -
Fenerbahçe'de balkan grubu

Transferi sonrası yaşantısı hakkında ilk kez konuşan Livakovic Balkanlı oyuncular arasında kurulan grubu açıkladı.

Fenerbahçe transfer döneminin başında peşinde olduğu Hırvat kaleci Dominik Livakovic'i 6.65 milyon euroya kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertlilerle henüz maça çıkmadan milli takım kampına katılan file bekçisi takıma uyum sürecine dair yaşadıklarını Sırbistan’ın Mondo gazetesine şu sözlerle aktardı:

"DZEKO GRUBU KURDU"

“Karşılamadan sonraki izlenimler mükemmel. Taraftarlara ve kulübe teşekkür ediyorum. Takımda Balkan oyuncular olunca alışmak daha kolay oluyor. Dzeko hemen bir WhatsApp grubu kurdu... ben, Dzeko, Tadic ve Sloven Miha Zajc'tan oluşuyor”
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