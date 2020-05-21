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Spor

Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız futbolcu Rusya yolcusu

Fenerbahçe'de istenilen performansı bir türlü sergileyemeyen Miha Zajc'a Rus takımlarından Krasnodar'ın talip olduğu iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 12:46:00 -
Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız futbolcu Rusya yolcusu

Fenerbahçe’nin elden çıkarmaya çalıştığı Miha Zajc için Krasnodar kapıyı çaldı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Rus ekibinin Sloven 10 numara için 3 milyon avroyu gözden çıkardığı belirtildi.

Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki Zajc için Empoli’ye 3,5 milyon avronun yanı sıra Salih Uçan’ı vermişti.

Geçen sezonun devre arasında Fenerbahçeye gelen Zajc o sezon 10 maçta forma giymiş ve 2 gol kaydetmişti.

Bu sezon başından itibaren Ersun Yanal'ın çok fazla şans vermediği Sloven futbolcu 6 lig maçında oynayıp 1 gol atmıştı.

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