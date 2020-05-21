Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız futbolcu Rusya yolcusu
Fenerbahçe'de istenilen performansı bir türlü sergileyemeyen Miha Zajc'a Rus takımlarından Krasnodar'ın talip olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe’nin elden çıkarmaya çalıştığı Miha Zajc için Krasnodar kapıyı çaldı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Rus ekibinin Sloven 10 numara için 3 milyon avroyu gözden çıkardığı belirtildi.
Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki Zajc için Empoli’ye 3,5 milyon avronun yanı sıra Salih Uçan’ı vermişti.
Geçen sezonun devre arasında Fenerbahçeye gelen Zajc o sezon 10 maçta forma giymiş ve 2 gol kaydetmişti.
Bu sezon başından itibaren Ersun Yanal'ın çok fazla şans vermediği Sloven futbolcu 6 lig maçında oynayıp 1 gol atmıştı.