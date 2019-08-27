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Fenerbahçe'de ayrılık! Tecrübeli file bekçisi ile yollar ayrılıyor

Diego Reyes ile yollarını ayıran Fenerbahçe tecrübeli file bekçisi Carlos Kameni ile yollarını ayıracağı kaydedildi.

27 Ağustos 2019 Salı 13:32
Fenerbahçe'de ayrılık! Tecrübeli file bekçisi ile yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki futbolcunun transferini önümüzdeki günlerde resmen duyurması bekleniyor. Dış transferde sıcak günler yaşayan Kanarya'da iç transferde de büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

Son olarak Diego Reyes ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Carlos Kameni'nin de sözleşmesini feshediyor.

Görüşmelere başlandı

Geldiği günden beri forma şansı bulmakta zorlanan Kamerunlu kaleci ile sözleşme feshi için görüşmeler başladı. Sadece ilk sezonunda 16 maçta Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Kameni, kendisine gelen tekliflere rağmen ayrılmayı düşünmüyordu. Fenerbahçe'nin yıllık 2.2 milyon Euro alan ve sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan 33 yaşındaki kaleciyle kısa süre içerisinde yollarını resmen ayırması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 13:32
  1. Fenerbahçe
  2. Carlos Kameni
  3. Kaleci

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