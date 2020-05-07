Fenerbahçe'de ayrılık! Mehmet Ekici adım adım Beşiktaş'a
Yeni sezon öncesi kadrosunu şekillendirmek isteyen Beşiktaş, Fenerbahçe'de forma şansı bulmayan Mehmet Ekici'ye kanca attı.
Fenerbahçe'de kadroda yer almakta sıkıntı yaşayan Mehmet Ekici ise Beşiktaş'ın radarında.
Mehmet Ekici olumlu bakıyor
Beşiktaş Yönetimi gelecek sezon için takıma katmak istediği yerli oyuncular arasına Fenerbahçe'de forma giyen Mehmet Ekici'yi aldı. Sarı-lacivertli forma ile karşılaşmalarda kendisine istediği ölçüde yer bulamayan Mehmet Ekici ise Beşiktaş'ın bu yaklaşımına sıcak bakıyor.