  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe'de ayrılık kararı
Spor

Fenerbahçe'de ayrılık kararı

EuroLeague'de mücadele veren Fenerbahçe Beko'da Leo Westermann ile yol ayrımına gidildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 17:27:00 -
Fenerbahçe'de ayrılık kararı

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Fransız oyun kurucusu Leo Westermann ile yolların ayrıldığını açıkladı. Westermann'ın kısa süre içerisinde Barcelona'ya transfer olması bekleniyor. Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Formamızı 2019-20 sezonundan bu yana giyen Fransız oyun kurucumuz Leo Westermann ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Leo Westermann’a teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz"

Leo Westermann, 2019'da Zalgiris'ten Fenerbahçe Beko kadrosuna katılmıştı. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Zalgiris'te oldukça etkili performans sergileyen Westermann, şimdi ise yine Saras'ın çalıştırdığı Barcelona'ya transfer olmaya hazırlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdel Bari Atwan: Pakistan ile o ülke arasında ittifak çöktü
Dünya

Abdel Bari Atwan: Pakistan ile o ülke arasında ittifak çöktü

Filistinli ünlü gazeteci Abdel Bari Atwan, Pakistan ile Suudi Arabistan arasındaki ittifakın tamamen çöktüğünü yazdı.
S-400’e benziyor! Türkiye’yi heyecanlandıran tarih: Anında imha edecek
Gündem

S-400’e benziyor! Türkiye’yi heyecanlandıran tarih: Anında imha edecek

Türkiye’nin yerli/milli uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi SİPER ile ilgili dikkat çeken bir analize imza atıldı.
Özkan Sümer kimdir? Özkan Sümer hayatı
Biyografi

Özkan Sümer kimdir? Özkan Sümer hayatı

Özkan Sümer neden vefat etti? Trabzonspor'un eski başkanı Özkan Sümer yaşamını yitirdi. Bordo-mavili kulüpte futbolculuk, teknik direktörlük..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay