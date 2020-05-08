Fenerbahçe'de ayrılık! Golcü oyuncu Premier Lig yolcusu
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Fenerbahçe'nin golcü oyuncularından Vedat Muriqi için transfer etmek için girişimlere başladığı belirtildi.
Premier Lig ekibinin menajeri Jose Mourinho’nun, Vedat Muriqi’yi ısrarla istediğini belirten Ademi, “İngiliz kulübü, F.Bahçe’nin belirleyeceği bonservis bedelini ödemeye hazır” ifadesini kullandı.
İtalya’da Sarı-Lacivertli oyuncuyla uzun zamandır ilgilenen takımların bulunduğunu da belirten Ademi, “Vedat İtalya’da birden fazla takımın gündeminde. Napoli’nin Tottenham gibi transferde çok istekli olduğunu biliyorum” diye konuştu. 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe’ye, 28 maçta 15 gol 6 asistlik bir katkı sundu.
Akşam