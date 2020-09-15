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Spor Fenerbahçe'de Atakaş Hatayspor maçı hazırlıkları
Spor

Fenerbahçe'de Atakaş Hatayspor maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-09-15 14:20:04 -
Fenerbahçe'de Atakaş Hatayspor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in ikinci haftasında 21 Eylül Pazartesi günü Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Oyuncuların dörderli takımlar halinde çift kale maçla sürdürdükleri idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın ilk bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilecek idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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