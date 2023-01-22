Fenerbahçe'de Arda Güler şoku! Eğer doğruysa... Duyanları şaşkına çeviren olay...

Fenerbahçe'de Arda Güler sıkıntısı yaşanıyordu. Sözleşmesinde bulunan madde gereği bir sezonda en az 1500 dakika A takımda oynama zorunluluğu bulunan genç oyuncunun şu an için istenen süreyi alamaması taraftarları tedirgin etmişti. Bu konuda düğmeye basan sarı-lacivertli yönetim, Arda Güler ile yeni sözleşme için masaya oturmuş ve babasıyla anlaşma bile sağlamıştı. Fakat kötü haber sonradan geldi...

Fenerbahçe, Arda Güler ve ailesiyle yeni kontrat için prensip anlaşmasına varmıştı. 25 Şubat tarihinde 18 yaşına girecek Arda Güler ile 5 yıllık yeni mukavele yapılacağı öğrenilmesinin ardından menajerinin araya girdiği iddia edildi.

Arda'nın menajeri, babasıyla yaptığı görüşmede, Avrupa'da forma giymesinin kendisi için daha iyi olacağını söyledi. Bu konuşmanın ardından babası, tüm yetkiyi Arda'nın menajerine verdi ve yapılan anlaşma suya düşmüş oldu.

Arda'nın menajeri bu haber sonrasında harekete geçti. Olası bir 5 milyon Euro'ya serbest kalma durumunda takım arayışlarına başlayan Arda'nın menajeri tüm keyifleri kaçırdı. Avrupa'dan birçok kulübün peşinde olduğu genç oyuncu için şimdiden sıraya giren onlarca kulüp var.