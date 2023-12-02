Fenerbahçe'de 6-1'lik hezimetin faturası kesildi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olan Fenerbahçe, kulüp tarihinin Avrupa'daki en farklı yenilgilerinden birini almış oldu.

Maç boyunca rakibine üstünlük kuramayan Fenerbahçe'de tarihi hezimetin faturası, Sabah'ın haberine göre İsmail Kartal'a kesildi.

İsmail Yüksek'in stoper oynaması, Tadic'i 8 numarada denenmesi ve ezber değişiklikler sebebiyle eleştirilen İsmail Kartal'ın elindeki kadroyu kötü kullandığı vurgulandı.

Tarihi yenilgide merkezden birçok kez delinen Fenerbahçe'nin defansın göbeğinde de ciddi hatalar yaptığı aktarıldı.

Yine haberde merkezdeki zaafiyete rağmen yorgun olan Tadic'i kulübeye çekmeyen İsmail Kartal'ın hatalı kararlarından birinin de bu olduğu kaydedildi.

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Skorun 3-1'e geldiği anlarda risk almaktan sakınan ve çift forvet yerine maçın iyilerinden Batshuayi'yi oyundan çıkarıp Dzeko'yu sahaya süren İsmail Kartal'ın B planının olmadığı haber detayında yer aldı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında pazartesi günü sahasında Sivasspor'u konuk edecek.