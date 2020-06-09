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Spor

Fenerbahçe’de 5 ayrılık

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nda Fatma Yıldırım, Kelsey Robinson, Damla Çakıroğlu, Jordan Thompson ve Sıla Çalışkan ile yollar ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 16:43:29 -
Fenerbahçe’de 5 ayrılık

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nda Fatma Yıldırım, Kelsey Robinson, Damla Çakıroğlu, Jordan Thompson ve Sıla Çalışkan ile yollar ayrıldı.


Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Voleybol Federasyonu Covid-19 salgını dolayısıyla 2019-20 Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi’ni sona erdirmiş; bu kararın ardından Kulübümüz mevcut maddi şartları göz önünde bulundurularak Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın yeni sezon yapılanması çalışmalarını başlattığını açıklamıştı. Bu yapılanma kapsamında Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımızın formasını giyen oyuncularımız Fatma Yıldırım, Kelsey Robinson, Damla Çakıroğlu, Jordan Thompson ve Sıla Çalışkan ile yollarımız ayrılmıştır. Formamızı terleten oyuncularımıza tüm emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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