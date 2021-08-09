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Fenerbahçe'de 10 futbolcu topun ağzında!
Spor Fenerbahçe'de 10 futbolcu topun ağzında!
Spor

Fenerbahçe'de 10 futbolcu topun ağzında!

Fenerbahçe'de kadro fazlalığı sebebiyle birçok ismin daha gönderileceğini ileri sürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 10:08:00 -
Fenerbahçe'de 10 futbolcu topun ağzında!

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Pereira'nın kadro dışı bıraktığı bazı isimlere yenileri eklenecek ve yaprak dökümü devam edecek. Pereira'nın Ademi, Thiam, Sadık, Caner ve Sinan Gümüş'ün takımdan gönderilmesini istemesinin ardından Başkan Ali Koç da bazı isimlerle yolların ayrılacağını söyledi. Geçtiğimiz günlerde tüm takımla bir araya gelen ve toplantı yapan Başkan Koç, "Kadro çok şişkin, 10 kişiyi göndermek zorundayız. Mecburum. Bu durum kimsenin moralini bozmasın" dedi. Başkan Koç'un açıklamasının ardından gözler gönderilecek diğer isimlere çevirildi.

Zajc kafa karıştırdı

Bunlardan biri Beşiktaş 'a önerilen Caulker... Ancak Pereira'nın sistemine uymayan bazı sürpriz isimlerin de olabileceği belirtildi. Hazırlık maçlarında fazla şans bulamayan Sosa'nın yanı sıra Lemos, Dirar, Samuel ve Ferdi Kadıoğlu'nun da gönderilecekler arasında yer alabileceği belirtildi. Zajc ise gösterdiği performansın ardından Pereira'nın aklında soru işareti bıraktı. (Fanatik)

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