Fenerbahçe zirve takibine devam ediyor
Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek zirve yarışından kopmadı. Valencia takımının 2 golünü kaydetti.
Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı sarı-lacivertli ekip, 3-2 kazandı. İlk yarıya etkili başlayan Fenerbahçe, 15. dakikada Valencia'nın golüyle öne geçti: 1-0. Kasımpaşa'da Hajradinovic, 21. dakikada skora eşitlik getirdi: 1-1. Yediği golden sonra iyi oyunu sürdüren Fenerbahçe, 40. dakikada Szalai ve 45. dakika Valencia'nın (penaltıdan) kaydettiği gollerle ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.
Kasımpaşa'da Hadergjonaj, 80. dakikada penaltıdan kaydettiği golle farkı 1'e indirdi: 3-2. Maçta başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Fenerbahçe bu sonuçla puanını 72'ye çıkardı. Kasımpaşa ise 37 puanda kaldı.
Fenerbahçe gelecek hafta deplasmanda Alanyaspor'la karşılaşacak. Kasımpaşa ise haftayı bay geçecek.