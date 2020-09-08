Fenerbahçe Ze Luis'i istiyor

Yeni sezon için transfer çalışmalarıyla gündemden düşmeyen Fenerbahçe, gol yollarındaki tıkanıklığı gidermek için forvet arayışlarını sürdürüyor. Çiçeği burnunda teknik direktör Erol Bulut, şimdiye dek özellikle orta saha ve defans transferleriyle ön plana çıkan Fenerbahçe’de 2-3 kişinin daha takıma getirileceğinin sinyalini vermişti. Vedat Muriç’in gönderilmesi nedeniyle forvet sıkıntısı yaşamak istemeyen sarı lacivertliler, golcü adayı arayışlarını sürdürüyor.

Ze Luis kiralanacak

Milliyet’te yer alan habere göre forvet arayışı içinde olan Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş’ın transfer listesinde yer alan bir yıldız oyuncu için adım attı. Forvetteki boşluğu hızlıca doldurmak isteyen Fenerbahçe, Porto’nun golcüsü Ze Luis’i takıma getirmek için harekete geçti. Forvet sorununu kiralık oyuncularla da çözebileceği belirtilen sarı – lacivertli kulübün, 29 yaşındaki Ze Luis’in durumunu araştırdığı ifade edildi.

Oyuncunun Porto’da kalmak istediği öğrenilse de, takımdan gönderilmesi durumunda Avrupa’da mücadele etmek istediği aktarıldı.

Beşiktaş’ın kadrosunda istediği Ze Luis’in, Fenerbahçe’ye gelme ihtimalinin daha yüksek olduğu düşünülüyor.