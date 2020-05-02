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Spor

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı online yapılacak

Fenerbahçe Kulübü Yüksel Divan Kurulu Toplantısı'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle internet üzerinden yapılacağı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 13:18:00 -
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı online yapılacak

Fenerbahçe Kulübü Yüksel Divan Kurulu Toplantısı'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle internet üzerinden yapılacağı duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Dünyayı saran ve ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Yüksek Divan Kurulu toplantımızı ilk kez online (internet üzerinden) düzenleyeceğiz." denildi.

İnternet üzerinden gerçekleştirilmesi nedeniyleTürkiye'de bir ilk olacağı duyurulan toplantının, 15 Mayıs Cuma günü 14.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği ifade edildi.

 

 

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