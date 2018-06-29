Fenerbahçe yönetiminde görev dağılımı yapıldı
Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımı belli oldu.29 Haziran 2018 Cuma 15:58
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu, son toplantısında aldığı kararla görev dağılımını belirledi.
Görev dağılımı şöyle;
Ali Y. Koç: Başkan
Semih Özsoy: Başkan Vekili; Basın Sözcüsü; Basketbol Şubesi
Mehmet Burhan Karaçam: Başkan Yardımcısı; Muhasip Üye; Kurumsal Yapılanma
Nevres Erol Bilecik: FENERIUM; Teknoloji ve Dijital Dönüşüm, Fenercell
Sevil Zeynep Becan: Genel Sekreter; Üye İlişkileri; Şube ve Dernekler
Şaban Erdikler: Kamu İlişkileri; Vergi ve Mali İşler
Mustafa Tankut Turnaoğlu: Pazarlama ve Gelir Yaratma; Marka Yönetimi
Fethi Pekin: Hukuk İşleri
Metin Şen: Taraftar Komitesi; Pazarlama ve Gelir Yaratma Yardımcısı
Turhan Şahin: Eğitim Kurumları ve Eğitim Tesisleri
Mustafa Kemal Danabaş: Stat ve Sportif Tesisler, Spor Şubeleri Sorumlusu
Acar Sertaç Komsuoğlu: FB Medya (FBTV, FB Radyo, Dergi); Kamu İlişkileri Yardımcısı, Fenerbahçe Turizm ve Catering
Simla Türker Bayazıt: Voleybol Şubesi, Sosyal Sorumluluk
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