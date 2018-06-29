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Fenerbahçe yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımı belli oldu.

29 Haziran 2018 Cuma 15:58
Fenerbahçe yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu, son toplantısında aldığı kararla görev dağılımını belirledi.

Görev dağılımı şöyle;

Ali Y. Koç: Başkan

Semih Özsoy: Başkan Vekili; Basın Sözcüsü; Basketbol Şubesi

Mehmet Burhan Karaçam: Başkan Yardımcısı; Muhasip Üye; Kurumsal Yapılanma

Nevres Erol Bilecik: FENERIUM; Teknoloji ve Dijital Dönüşüm, Fenercell

Sevil Zeynep Becan: Genel Sekreter; Üye İlişkileri; Şube ve Dernekler

Şaban Erdikler: Kamu İlişkileri; Vergi ve Mali İşler

Mustafa Tankut Turnaoğlu: Pazarlama ve Gelir Yaratma; Marka Yönetimi

Fethi Pekin: Hukuk İşleri

Metin Şen: Taraftar Komitesi; Pazarlama ve Gelir Yaratma Yardımcısı

Turhan Şahin: Eğitim Kurumları ve Eğitim Tesisleri

Mustafa Kemal Danabaş: Stat ve Sportif Tesisler, Spor Şubeleri Sorumlusu

Acar Sertaç Komsuoğlu: FB Medya (FBTV, FB Radyo, Dergi); Kamu İlişkileri Yardımcısı, Fenerbahçe Turizm ve Catering

Simla Türker Bayazıt: Voleybol Şubesi, Sosyal Sorumluluk

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 15:58
  1. Bilecik
  2. Fenerbahçe başkanlığı
  3. Fenerbahçe yönetimi

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