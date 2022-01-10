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Spor Fenerbahçe Yılmaz Vural ile anlaşır mı? Yılmaz Vural Fenerbahçe’ye gider mi?
Spor

Fenerbahçe Yılmaz Vural ile anlaşır mı? Yılmaz Vural Fenerbahçe’ye gider mi?

Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı teknik direktörlerden biri olan Yılmaz Vural’ın Fenerbahçe’ye imza atıp atmayacağı konuşuluyor. Bu sebeple pek çok kişi “Yılmaz Vural Fenerbahçe ile anlaşacak mı?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Fenerbahçe’nin teknik direktörü kim olacak?

Yeniakit Publisher
2022-01-10 20:48:00 -
Fenerbahçe Yılmaz Vural ile anlaşır mı? Yılmaz Vural Fenerbahçe’ye gider mi?

Son yıllarda teknik direktör konusunda istikrar sağlayamayan ve şampiyonluk özlemi çeken Fenerbahçe son olarak Vítor Pereira ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli kulübün hangi teknik adam ile anlaşacağı ise merak konusu…

Fenerbahçe Yılmaz Vural ile anlaşır mı? Yılmaz Vural Fenerbahçe’ye gider mi?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kovid-19 testinin negatife dönmesinin ardından basın mensuplarının karşısına çıktı. Teknik direktör arayışının sürdüğünü ve 1-2 hafta içerisinde sonuca ulaşacaklarını belirten Ali Koç’a Yılmaz Vural sorusu yöneltildi. Yılmaz Vural iddiaları için Ali Koç, “Yılmaz Hocayı çok severim çok iyi bir Fenerbahçe’lidir” dedi.

Fenerbahçe teknik direktörü kim oldu? Fenerbahçe teknik direktörü belli oldu mu?
Fenerbahçe teknik direktörü kim oldu? Fenerbahçe teknik direktörü belli oldu mu?

Spor

Fenerbahçe teknik direktörü kim oldu? Fenerbahçe teknik direktörü belli oldu mu?

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