Son yıllarda teknik direktör konusunda istikrar sağlayamayan ve şampiyonluk özlemi çeken Fenerbahçe son olarak Vítor Pereira ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli kulübün hangi teknik adam ile anlaşacağı ise merak konusu…

Fenerbahçe Yılmaz Vural ile anlaşır mı? Yılmaz Vural Fenerbahçe’ye gider mi?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kovid-19 testinin negatife dönmesinin ardından basın mensuplarının karşısına çıktı. Teknik direktör arayışının sürdüğünü ve 1-2 hafta içerisinde sonuca ulaşacaklarını belirten Ali Koç’a Yılmaz Vural sorusu yöneltildi. Yılmaz Vural iddiaları için Ali Koç, “Yılmaz Hocayı çok severim çok iyi bir Fenerbahçe’lidir” dedi.