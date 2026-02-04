Fenerbahçe yıldızına kavuştu! N’Golo Kante İstanbul’da

  • İSTANBUL
Fenerbahçe’nin Suudi Arabistan’dan kadrosuna kattığı Fransız yıldız N'Golo Kante, İstanbul’a geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar yıldız oyuncuyu havalimanında coşkuyla karşıladı.

Kadrosunu dünya çapında bir isimle güçlendiren Fenerbahçe, transferini resmileştirdiği N’Golo Kante’yi İstanbul’a getirdi. Suudi Arabistan'dan özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 34 yaşındaki futbolcuya Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Ertan Torunoğulları ve Cem Ciritçi eşlik etti.

 

Taraftarlardan coşkulu karşılama

Havalimanını dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, yıldız oyuncuyu meşaleler yakıp tezahüratlar yaparak bekledi. Uçağın inmesinin ardından taraftarlar, Kante'yi görebilmek için birbirleriyle yarıştı. Yıldız oyuncu, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileriyle birlikte taraftarları selamladı.

 

N'Golo Kante daha sonra kendisi için tahsis edilen araca binerek alandan ayrıldı.

 

Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ekibinden transfer ettiği Fransız futbolcuyla 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

