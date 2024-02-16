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Spor Fenerbahçe yıldızı: ne altın ne dolar! Anlaşırsa o gün 20 milyon euro trink paraya sahip olacak! O paylaşım
Spor

Fenerbahçe yıldızı: ne altın ne dolar! Anlaşırsa o gün 20 milyon euro trink paraya sahip olacak! O paylaşım

Yeniakit Publisher
2024-02-16 00:27:00 -
Fenerbahçe yıldızı: ne altın ne dolar! Anlaşırsa o gün 20 milyon euro trink paraya sahip olacak! O paylaşım

Fenerbahçe'nin yıldızı yuvadan uçuyor: 20 milyon euro trink para! Sezon sonunda gideceği kulüp belli oldu

Teknik direktör İsmail Kartal'ın bu sezon en çok güvendiği isimlerden biri olan yıldız futbolcuya yurt dışından talip var. Menajerinin ismini açıkladığı takımın, Fenerbahçe yönetimine yıldız futbolcu için 20 milyon euroluk teklif yapacağı belirtildi. İşte detaylar...

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de kadro yapılanması sürüyor. AC Milan'dan Rade Krunic, Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü ve Union Berlin takımından Leonardo Bonucci'yi transfer eden sarı-lacivertli takımda birçok ayrılık da yaşandı.

Miguel Crespo satın alma opsiyonuyla Rayo Vallecano, Samet Akaydın Panathinaikos'a, Umut Nayir Pendikspor'a, Bartuğ Elmaz Sivasspor'a, Emre Mor ise Fatih Karagümrük takımına kiralandı. Barış Sungur'un sözleşmesi ise feshedilirken performansıyla dikkat çeken isimler de birçok takımın radarına girdi.

İRFAN CAN KAHVECİ'YE RUS KANCASI

Bu isimlerden biri sezon başında takımdan gitme durumu olan İrfan Can Kahveci oldu. Teknik direktör İsmail Kartal'ın takımın başına gelmesiyle kariyerindeki en golcü sezonu yaşayan İrfan Can Kahveci, birçok takımın transfer listesine girdi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, İrfan Can Kahveci'yi izleyen bir takımın Rus ekibi CSKA Moskova olduğu belirtildi. Rus basını, başkent ekibinin futbolcuyu transfer etmek istediğini yazarken menajeri Batur Altıparmak bu durumu doğruladı.
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TEKLİF ORTAYA ÇIKTI! 

Batur Altıparmak, Rus basınına verdiği demeçte, "CSKA'nın İrfan ile ilgilendiği doğru. Onu iyi tanıyorlar ve performansını yakından takip ediyorlar" dedi. Batur Altıparmak, transfer iddiası hakkında ise yorum yapmadı.

CSKA, transferin son gününe kadar Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci için resmi teklifte bulunacak. CSKA'nın teklifinin 20 milyon euro ve bonuslar olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'nin 2021 yılının Şubat ayında 7 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, bu sezon ligde oynadığı 21 maçta 8 gol attı, 6 asist yaptı. 28 yaşındaki İrfan Can, tüm kulvarlarda çıktığı 32 maçta 12 gol atarken 9 asist yaptı.

 

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